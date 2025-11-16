Ofrecido por:
Excarceladas en Culleredo (A Coruña) dos personas tras sufrir un accidente en la AC-14
El accidente, que ocurrió cerca de la medianoche del sábado, solo involucró a un vehículo que chocó contra la mediana
Te puede interesar: Oito, el integrante de cuatro patas del Dépor que conquista la ciudad deportiva de Abegondo
Dos personas han tenido que ser excarceladas este sábado en Culleredo (A Coruña) tras sufrir un accidente en el kilómetro 4 de la AC-14, según ha informado el 112 Galicia.
Concretamente, la Central de Emergencias ha explicado que el siniestro tuvo lugar en torno a las 23:45 horas y solo se vio implicado un vehículo.
Fueron varios los particulares que alertaron de que este se había ido contra la mediana y que había gente en el interior que no podía salir.
De este modo, se informó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Arteixo y a la Guardia Civil de Tráfico. Finalmente fue preciso el uso de material de excarcelación para liberar a los dos implicados, que fueron atendidos en el lugar.
En total, se trasladó a un joven de 18 años, otro de 19 y un menor de edad, así como a un adulto del que no constan datos.