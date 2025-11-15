Un superyate de lujo de 80 metros de eslora atraca este sábado en A Coruña

Este sábado un gran yate se ha unido a la escena de barcos atracados en el muelle de abrigo de A Coruña. Se trata del Batello, una embarcación a motor construida por el astillero holandés Oceanco y destinada al alquiler de lujo. Todavía se desconocen los motivos de su visita a la ciudad herculina, aunque todo apunta a que podría tratarse de una contratación del navío.

El yate tiene 80 metros de eslora y llegó al Puerto de A Coruña este sábado al mediodía, en concreto a la dársena del muelle de abrigo.

Según el portal web de IYC Yachts, durante el verano, el Batello se ofrece en alquiler en el Mediterráneo, con base en Francia e Italia, por 820.000 euros a la semana en temporada baja y 850.000 euros en temporada alta, en ambos casos más gastos, con tarifas que rondan entre los 954.500 y los 989.500 dólares. Para la temporada de invierno, el barco se desplaza al Caribe, en concreto a Antigua, Bahamas, Saint Martin y St Barts, donde sus precios oscilan entre los 735.000 y los 780.000 dólares semanales, también más gastos.

Construido en 2007, el Batello cuenta con un interior diseñado por el fotógrafo y diseñador Alberto Pinto. Entre sus servicios destacan un salón de belleza, spa, piscina, ascensor, luces subacuáticas, jardín de invierno, cine al aire libre, zona de golf, club de playa y gimnasio. Además, dispone de 9 camarotes con capacidad para 19 personas, incluyendo una suite principal, cuatro camarotes VIP y cuatro camarotes que pueden configurarse como dobles o con dos camas individuales. La suite principal, cuenta, además, con estudio, vestidor y baño doble.

El yate puede albergar a una tripulación de hasta 26 personas y está equipado con una amplia gama de material deportivo y embarcaciones auxiliares para realizar actividades de ocio como flyboard, motos acuáticas, juguetes remolcables y wakeboards, entre otros. Incluso cuenta con un piano, un salón y una terraza en cubierta, amplios para celebrar fiestas.

La embarcación fue construida con un casco de acero y una superestructura de aluminio, lo que permite una mayor amplitud a bordo y una mayor estabilidad al fondear gracias a su casco de desplazamiento completo. Se encuentra impulsada por dos motores MTU, navega cómodamente a 14 nudos, y puede alcanzar una velocidad máxima de 19 nudos, y dispone de una autonomía de hasta 6.000 millas náuticas a 18 nudos gracias a sus depósitos de combustible de 300 000 litros. Además, incorpora estabilizadores de fondeo que proporcionan un confort excepcional a bordo.