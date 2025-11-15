Un superate de lujo atraca este sábado en A Coruña

Un superate de lujo atraca este sábado en A Coruña Miriam García

Ofrecido por:

A Coruña

Un superyate de lujo de 80 metros de eslora atraca este sábado en A Coruña

El Batello ha llegado este mediodía a la dársena del muelle de abrigo

Te puede interesar: A Coruña afronta un fin de semana lluvioso y más frío

Publicada
Actualizada

Este sábado un gran yate se ha unido a la escena de barcos atracados en el muelle de abrigo de A Coruña. Se trata del Batello, una embarcación a motor construida por el astillero holandés Oceanco y destinada al alquiler de lujo. Todavía se desconocen los motivos de su visita a la ciudad herculina, aunque todo apunta a que podría tratarse de una contratación del navío.

Operarios trabajando en la colocación de las letras para la exposición de Annie Leibovitz en el Puerto

El yate tiene 80 metros de eslora y llegó al Puerto de A Coruña este sábado al mediodía, en concreto a la dársena del muelle de abrigo.

Según el portal web de IYC Yachts, durante el verano, el Batello se ofrece en alquiler en el Mediterráneo, con base en Francia e Italia, por 820.000 euros a la semana en temporada baja y 850.000 euros en temporada alta, en ambos casos más gastos, con tarifas que rondan entre los 954.500 y los 989.500 dólares. Para la temporada de invierno, el barco se desplaza al Caribe, en concreto a Antigua, Bahamas, Saint Martin y St Barts, donde sus precios oscilan entre los 735.000 y los 780.000 dólares semanales, también más gastos.

Construido en 2007, el Batello cuenta con un interior diseñado por el fotógrafo y diseñador Alberto Pinto. Entre sus servicios destacan un salón de belleza, spa, piscina, ascensor, luces subacuáticas, jardín de invierno, cine al aire libre, zona de golf, club de playa y gimnasio. Además, dispone de 9 camarotes con capacidad para 19 personas, incluyendo una suite principal, cuatro camarotes VIP y cuatro camarotes que pueden configurarse como dobles o con dos camas individuales. La suite principal, cuenta, además, con estudio, vestidor y baño doble.

El yate puede albergar a una tripulación de hasta 26 personas y está equipado con una amplia gama de material deportivo y embarcaciones auxiliares para realizar actividades de ocio como flyboard, motos acuáticas, juguetes remolcables y wakeboards, entre otros. Incluso cuenta con un piano, un salón y una terraza en cubierta, amplios para celebrar fiestas.

La embarcación fue construida con un casco de acero y una superestructura de aluminio, lo que permite una mayor amplitud a bordo y una mayor estabilidad al fondear gracias a su casco de desplazamiento completo. Se encuentra impulsada por dos motores MTU, navega cómodamente a 14 nudos, y puede alcanzar una velocidad máxima de 19 nudos, y dispone de una autonomía de hasta 6.000 millas náuticas a 18 nudos gracias a sus depósitos de combustible de 300 000 litros. Además, incorpora estabilizadores de fondeo que proporcionan un confort excepcional a bordo.