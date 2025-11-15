Extrabajadores de El Pote, los históricos grandes almacenes de A Coruña, se reúnen en una comida Cedida

Antes de que El Corte Inglés aterrizase en Cuatro Caminos, en 1986, A Coruña ya presumía de sus propios grandes almacenes. Se trataba de El Pote, situado en el Ensanche, en la esquina de las calles Juan Flórez y Médico Rodríguez: siete plantas y un sótano con ropa, ferretería, complementos, artículos deportivos, muebles, electrodomésticos, papelería, juguetes... y escaleras mecánicas.

El pasado viernes, unos 26 extrabajadores y extrabajadoras de todos los departamentos se reunieron para celebrar una comida en el restaurante O Lagar de José en la calle Posse. Un encuentro cargado de recuerdos, anécdotas, emoción y, por supuesto, un buen cocido.

Aunque El Pote cerró sus puertas hace 25 años, sus exempleados se resisten a dejar que se extinga la llama de la familia que forjaron. Así lo explica Manolo Vidal, uno de los organizadores de la cita: "Es la segunda comida que organizamos, la otra también fue este año. Hace unos meses, unos compañeros y yo nos pusimos a localizar al resto para volver a juntarnos".

Muchos de los participantes no se veían desde hacía muchos años, lo que convirtió la experiencia en algo más memorable. "El ambiente fue una maravilla. Casi todos pasamos de los 70 años y nos lo pasamos muy bien juntos. En el café cayó alguna que otra canción", concluye Manolo.