Pilar Alegría defiende en A Coruña la contabilidad "clara" del PSOE: "Los cuadernos con dinero negro se quedaron en la época del PP"

Doble visita ministerial a A Coruña. Este viernes, los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, están de visita en la ciudad por diferentes actos.

Alegría fue la primera protagonista de esta jornada, con una visita al Centro Integrado de FP Universidade Laboral, donde, a preguntas de los medios de comunicación, ha defendido la contabilidad "clara y transparente" del PSOE "desde el minuto uno".

"Los cuadernos con iniciales y el dinero negro se quedaron en la época del PP, la sede de Génova 13 fue pagada con dinero negro", ha aseverado a preguntas de los periodistas, según recoge Europa Press.

La ministra ha vuelto a desmentir las acusaciones del expresidente de la Comarca Campo de Cariñena (Zaragoza), José Luis Ansón, contra el que, según confirmó, ya ha iniciado acciones judiciales.

Ansón sostiene que, cuando Alegría era delegada del Gobierno en Aragón, le habría ofrecido un puesto con un salario de 60.000 euros a cambio de retirar denuncias contra compañeros del partido y abandonar el PSOE. Ella lo niega tajantemente.

Durante una visita al Centro Integrado de FP Universidad Laboral, en Culleredo, y preguntada por los medios, Alegría calificó esas afirmaciones de “evidentemente falsas”. “Es una información tan real como aquella que decía que yo tenía una cuenta multimillonaria en República Dominicana”, ironizó.

La ministra explicó que ya ha emprendido acciones legales para exigir una rectificación. “Son calumnias e injurias. Sobre las mentiras poco puedo decir”, señaló. También recordó que Ansón “está expulsado del PSOE desde 2021” y que, “curiosamente, en 2023 pasó a formar parte de las listas del PP”.

Por otro lado, defendió la transparencia de la contabilidad socialista y aseguró que el partido seguirá colaborando con la justicia. “Nuestra contabilidad es clara, absolutamente evaluada y sin ninguna tacha por parte del Tribunal de Cuentas y de distintas consultorías externas”, afirmó.

Reproche a la derecha el uso de los migrantes como "elemento divisorio"

En otro orden de cosas, y también según recoge Europa Press,la ministra también se ha pronunciado tras las polémicas declaraciones de Ayuso sobre los migrantes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso replicó a Vox que "alguien tendrá que limpiar en sus casas, tendrá que recoger sus cosechas y tendrá que poner los ladrillos de las casas".

Ante esto, Pilar Alegría ha pedido a “la derecha y la ultraderecha” que dejen de “utilizar la inmigración como elemento divisorio” entre la ciudadanía.

La ministra fue tajante: “Me gustaría que de una vez dejen de señalar y de criminalizar”. Reivindicó además la aportación de las personas inmigrantes a la economía española.

“Si España tiene datos tan importantes en lo laboral y en lo económico es también gracias a quienes llevan años viniendo a nuestro país y aportando recursos”, subrayó.