Inés Rey insta a "modernizar" el taxi en A Coruña y defiende una "regulación común" para los VTC

Taxis en O Parrote, en la concentración de este jueves en A Coruña contra los VTC. Enrique Romanos Tardío

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, apela al entendimiento para armonizar la convivencia entre los taxis y los vehículos de transporte con conductor (VTC) en la ciudad, objeto de una protesta esta semana en la que un grupo de taxistas denunciaron el intrusismo de la nueva modalidad de transporte.

Los profesionales del taxi, asociados o de manera independiente, demandan una regulación que ordene la competencia que para ellos representan los VTC. Denuncian que estos incumplen la norma autonómica del taxi y, por ello, urgen a los ayuntamientos a regular su actividad.

Rey, en una intervención en la sección Cita en María Pita en la emisora Radio Voz, defendió ambas modalidades, pero instó al taxi a "modernizar" el servicio. También avanzó que, para alcanzar esa coexistencia pacífica con los VTC, su gobierno elaborará una ordenanza que pretende que sea "común" para todos los ayuntamientos.

Otra aplicación para contratar el servicio, la fijación de tarifas cerradas en determinados momentos o trayectos o una revisión del sistema de otorgamiento de licencias con la opción de conceder más son posibles medidas que señala la alcaldesa "para acompañar al taxi en su modernización" y "adaptarse a los tiempos".

"Se puede decir que el taxi tiene eivas, no hay más que ver la cantidad de quejas de ciudadanos enviadas a los registros municipales. A determinadas horas y momentos es muy difícil encontrar un taxi mediante aplicación o con una llamada", dijo Rey.

La alcaldesa también cuestionó que las concesiones de licencias sean excesivamente caras y "cuesten como un piso en Juana de Vega".

Una ordenación para todos

"Los VTC son una realidad, hacen un servicio que los taxis no dan", comentó Rey tras repasar los problemas del servicio de taxis. La implantación del nuevo servicio se debe, recordó, al otorgamiento de numerosas licencias por parte de la Xunta, que ha delegado en los concellos la potestad de regular su actividad.

La alcaldesa de A Coruña incide en que los ayuntamientos han pedido "una regulación común para los 313 ayuntamientos para evitar que cada uno tenga su ordenanza". Así habría "seguridad jurídica y todo el mundo tendría espacio para trabajar". Inés Rey aseguró que A Coruña preparará su ordenanza con el deseo de "compartirla con el resto de ciudades".

El grupo municipal del PP censura que el Gobierno local elaborase una ordenanza de movilidad aprobada hace dos meses que no incluye la regulación de los VTC.

"La competencia para regular estos servicios en cada ayuntamiento es municipal. Por tanto, que la alcaldesa asuma su responsabilidad, haga cumplir la normativa actual, tramite las sanciones y, sobre todo, elabore el reglamento municipal que debería estar ya aprobado", demandan los populares.