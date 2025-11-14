Evacuada una persona en Culleredo (A Coruña) tras registrarse un incendio en su vivienda

Una persona tuvo que ser trasladada al Complejo Hospitalario de A Coruña por inhalación de humo tras registrarse un incendio en su vivienda, en el municipio coruñés de Culleredo.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, los hechos ocurrieron poco antes de las 21:00 horas de este jueves, cuando un particular llamó a Emergencias para informar de que se estaba produciendo un incendio en la cocina de su vivienda, en un piso de la avenida de Miguel González Garcés.

El 112 avisó a los bomberos de Arteixo y a la Policía Local. Cuando los efectivos de extinción llegaron, informaron de que las llamas ya habían sido sofocadas, y que habían ardido una sartén y una campana extractora.

Desde el CIAE se movilizó también a efectivos sanitarios porque el ocupante de la vivienda había inhalado humo y necesitaba asistencia. El afectado fue atendido en el punto y trasladado al hospital.