A Coruña rinde homenaje a las víctimas de la violencia vial en un emotivo acto en la estación de bus

Cerca de dos personas pierden la vida cada semana en Galicia en accidentes de tráfico, unas vidas que se quedan por el camino y modifican las de sus personas allegadas.

Aprovechando el 14 de noviembre, la asociación STOP Accidentes ha querido rendir homenaje a todas estas víctimas, más de 80 en lo que va de año 2025, con un pequeño homenaje a orillas del monumento instalado enfrente de la oficina local de movilidad, en la estación de autobuses de A Coruña.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, acompañada de la concejala de Seguridad Ciudadana e Interior, Montserrat Paz, fueron las encargadas de iniciar el acto, recordando los avances de la ciudad en torno a la movilidad y la seguridad del peatón, al que quieren poner en el centro de la circulación, además de las medidas de prevención de siniestros.

A continuación tomó la palabra Jeanne Picard, quien lamentó el alto número de violencia vial existente y recordó la importancia de que se reduzca la tasa de alcoholemia máxima permitida para seguir avanzando en la seguridad, a la par que condenó la existencia de plataformas de aviso de controles.

Para finalizar el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, recordó la importancia del trabajo de prevención que el gobierno lleva a cabo y las modificaciones ejecutadas al efecto.

Momento en el que los asistentes depositan mensajes en el homenaje. Enrique Romanos Tardío.

Con un minuto de silencio que se rompió con un aplauso los asistentes fueron dirigiéndose al monumento, donde dejaron un ramo de flores y depositaron diferentes mensajes de recuerdo a sus seres queridos.