A Coruña rinde homenaje a las víctimas de la violencia vial en un emotivo acto en la estación de bus
En el acto participaron el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, varias concejalas y responsable de Policía Local, Guardia Civil y Bomberos
Cerca de dos personas pierden la vida cada semana en Galicia en accidentes de tráfico, unas vidas que se quedan por el camino y modifican las de sus personas allegadas.
Aprovechando el 14 de noviembre, la asociación STOP Accidentes ha querido rendir homenaje a todas estas víctimas, más de 80 en lo que va de año 2025, con un pequeño homenaje a orillas del monumento instalado enfrente de la oficina local de movilidad, en la estación de autobuses de A Coruña.
La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, acompañada de la concejala de Seguridad Ciudadana e Interior, Montserrat Paz, fueron las encargadas de iniciar el acto, recordando los avances de la ciudad en torno a la movilidad y la seguridad del peatón, al que quieren poner en el centro de la circulación, además de las medidas de prevención de siniestros.
A continuación tomó la palabra Jeanne Picard, quien lamentó el alto número de violencia vial existente y recordó la importancia de que se reduzca la tasa de alcoholemia máxima permitida para seguir avanzando en la seguridad, a la par que condenó la existencia de plataformas de aviso de controles.
Para finalizar el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, recordó la importancia del trabajo de prevención que el gobierno lleva a cabo y las modificaciones ejecutadas al efecto.
Con un minuto de silencio que se rompió con un aplauso los asistentes fueron dirigiéndose al monumento, donde dejaron un ramo de flores y depositaron diferentes mensajes de recuerdo a sus seres queridos.