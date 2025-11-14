La aparición de una grieta en Someso, en A Coruña, obliga a cortar un carril al lado del Coliseum

La aparición de una grieta en Someso (A Coruña) obliga a cortar un carril al lado del Coliseum Sector 7 Recinto Ferial

La aparición de una grieta en la calzada de la calle Francisco Pérez Carballo en el barrio de Someso en A Coruña, ha obligado a la Policía Local a cortar al tráfico en el carril derecho en el sentido subida.

La grieta, de gran tamaño, se encuentra en el tramo que discurre frente al Coliseum y detrás del hipermercado Carrefour. Desde el Concello explican que su origen se debe a las obras de excavación que se están realizando por parte de una empresa en un solar cercano. "Estamos en contacto con ellos para buscar una solución", indican.

Por el momento, se desconoce cuánto tiempo permanecerá cerrado el carril al tráfico rodado y si se abrirá hoy.

El cierre por precaución de la vía podría alterar el tráfico en la zona, especialmente sobre las 20:00 horas de esta tarde debido al partido que disputará en el Coliseum un encuentro a las 20:45 contra el Melilla Baloncesto. Por ello, desde la Asociación de Vecinos del Sector 7 Recinto Ferial piden "precaución" a los asistentes al partido.