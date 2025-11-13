Repsol avanza en A Coruña con el desmantelamiento de los tanques de crudo del puerto interior

La demolición de los tres tanques de crudo de Repsol situados en el puerto interior de A Coruña, en la zona de San Diego, avanza a buen ritmo. Las estructuras se encuentran prácticamente desmontadas, según se puede apreciar desde esta semana. Los trabajos comenzaron en el muelle a mediados del mes pasado, tras la obtención de los permisos y autorizaciones correspondientes.

La obra, que se realiza principalmente de forma mecánica para demoler los tres tanques, tiene una duración prevista de seis meses. Fuentes de Repsol indican que los trabajos se desarrollan y avanzan según lo previsto, por lo que se espera que puedan concluir en un plazo de cinco meses.

Cada una de estas infraestructuras de almacenamiento medía de media 15 metros de altura, con un diámetro de 48,8 metros y un volumen de capacidad de más de 31.000 m3. También se van a achatarrar, entre otros elementos, las tuberías de producto y las líneas que se utilizaban para el agua de deslastres de los barcos, escaleras o sistemas contraincendios asociados, además de derruir muros divisores. En total, Repsol calcula acumular unos 90.000 m3 de material.

Posteriormente, se realizará una categorización de los residuos, la retirada y gestión de los escombros de forma separada y clasificada por un gestor homologado por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Además, se facilitará la reutilización de la totalidad del árido obtenido del escombro pétreo, que se empleará en el relleno de huecos y fosos.

Este proyecto se enmarca dentro del traslado definitivo de las operaciones de Repsol al Puerto Exterior de A Coruña, una mudanza que permitirá liberar espacio en el puerto interior y mejorar la logística de la compañía energética.