Localizan a la usuaria de una residencia de Carballo (A Coruña) desaparecida desde la semana pasada

María Teresa Pérez Pernas, la mujer de 79 años que llevaba desaparecida desde el pasado día 7 de noviembre en A Coruña, ha aparecido este jueves en las inmediaciones de una finca en el municipio coruñés.

Según fuentes del 112 consultadas por Europa Press, sobre las 10:15 horas una pareja alertaba al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 de que habían encontrado a una mujer y que podría ser la persona que se estaba buscando.

Tras ello, los servicios sanitarios se desplazaron al punto y la trasladaron al centro sanitario de la localidad para comprobar su estado de salud.

La Guardia Civil había abierto una investigación y en el operativo de búsqueda, además de agentes del Instituto Armado, participaron efectivos de la Policía Local de Carballo.

Se conocía que era usuaria de una residencia de ancianos del municipio, pero las autoridades valoraban la posibilidad de que se hubiera perdido su rastro tras visitar a una amiga residente en el barrio herculino de Novo Mesoiro. Por ello, se pidió colaboración ciudadana a la Asociación de Vecinos, dándoles una descripción detallada de María Teresa por si pudieran haberla visto por su zona en esos días.

Finalmente se localizó a la mujer con vida en el municipio donde se había denunciado su desaparición.