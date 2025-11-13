Culleredo (A Coruña) acogerá en diciembre una exposición gratuita de canarios

El Jardín Botánico Ría do Burgo será el escenario del XLVIII Concurso-Exposición Ornitológico de la Sociedad Coruñesa de Canaricultura, que se celebrará del 15 al 21 de diciembre con la colaboración del Ayuntamiento de Culleredo.

La muestra, de entrada gratuita, reunirá a cientos de canarios de diferentes variedades, colores y tamaños, ofreciendo al público la oportunidad de descubrir la riqueza y diversidad de estas aves.

El horario de visitas será de 17:00 a 20:30 horas de lunes a viernes; el sábado 20, de 11:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 horas; y el domingo 21, de 10:00 a 12:00 horas, cuando se celebrará el acto de clausura y la entrega de trofeos.

La recepción de ejemplares tendrá lugar el viernes 12 de diciembre, y el certamen incluirá categorías de Color, Postura, Híbridos, Exóticos anillados, Fauna Europea anillada, Periquitos, Agapornis y Psitácidos.

Se concederán tres premios principales con diploma, trofeo y escarapela, además de obsequios para todos los criadores participantes.

Entre los reconocimientos más destacados figura el Trofeo "Juan Lembeye Lartaud", que distinguirá al criador más galardonado con el título de Campeón Gallego.

También se celebrará una liguilla entre criadores, en la que los cinco participantes con mejor puntuación recibirán lotes de productos para la cría. Durante la exposición habrá sorteos entre los asistentes y las inscripciones se abrirán próximamente.

Concurso de dibujo infantil

En paralelo, la Sociedad Coruñesa de Canaricultura organiza el XXIV Concurso de Dibujo Infantil, también con la colaboración del Ayuntamiento de Culleredo.

El certamen busca fomentar el respeto por las aves y la naturaleza entre los escolares de 5 a 11 años, que podrán presentar sus dibujos hasta el 6 de diciembre.

Las obras se exhibirán en el Jardín Botánico Ría do Burgo del 15 al 20 de diciembre, y un jurado integrado por representantes municipales y del comité organizador elegirá los ganadores, cuyos premios se entregarán el domingo 21 de diciembre a las 12:30 horas.

Para cualquier consulta, la organización ha habilitado el teléfono 604 036 219.