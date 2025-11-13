Evacuados tres pasajeros del crucero Ventura en el puerto de A Coruña

El crucero Ventura en el puerto de A Coruña @EloyTP

El buque, procedente de Madeira y con destino a Inglaterra, permanece atracado tras el incidente

Tres pasajeros del crucero Ventura han tenido que ser evacuados esta tarde en el puerto de A Coruña. El buque, que había zarpado del puerto de Funchal (Madeira, Portugal) con destino a Inglaterra, interrumpió su travesía después de que varias personas a bordo requiriesen ser desembarcadas.

Según informaron fuentes portuarias, por el momento se desconocen las causas exactas de la evacuación, aunque se sospecha que pudo deberse al mal estado del mar, que mantiene activada una alerta amarilla por oleaje en la costa coruñesa.

El crucero, operado por la naviera P&O Cruises, llegó al puerto a las 16:45 horas y permanece atracado mientras se gestionan los procedimientos necesarios tras el desembarco de los pasajeros afectados.