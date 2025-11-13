A Coruña instala las luces de navidad del palacio de María Pita

Instante de la instalación de la iluminación de navidad en María Pita. Quincemil.

A Coruña avanza en la instalación de la iluminación de navidad. Varios operarios han estado instalando esta mañana en el palacio de María Pita la iluminación exterior de este edificio, que acoge parte de la actividad municipal.

Así, desde la propia plaza eran ya visibles los motivos lumínicos de la zona superior del edificio, que se han ido colocando con plena seguridad para los transeúntes.

Otras zonas de la ciudad han visto ya en semanas pasadas cómo los diferentes elementos fueron ubicados en los lugares que ocuparán hasta el final del período navideño, como la tradicional bola de La Mariña o el árbol, que se traslada desde Obelisco a O Parrote.

El ídolo deportivista Bebeto será el encargado de llevar a cabo el acto de encendido de iluminación, previsto para el 28 de noviembre.