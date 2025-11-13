Caravana de protesta en A Coruña: Un centenar de taxistas se movilizan contra los VTC

Alrededor de 100 taxistas han dejado libres hoy sus puestos en las paradas de la ciudad para salir a la calle a protestar por la presencia “ilegal” de VTC en A Coruña. Sin pulsar el taxímetro, han partido esta mañana desde el supermercado Alcampo de Palavea, con un objetivo en común: que se regule a los Vehículos de Transporte con Conductor.

El portavoz de la movilización, Sambad, lo decía de forma clara antes de salir: “Que se les sancione por realizar servicios pagados para los que no tienen una licencia y que son el 80% de los desplazamientos en las principales ciudades gallegas”. Unas licencias que, recalca, son “exclusivamente interurbanas”.

Sin el apoyo de las principales asociaciones de taxi que representan al sector en la ciudad, Radiotaxi y Teletaxi, casi un centenar de coches han partido a eso de las 10:30 horas de esta mañana desde Alcampo, en dirección a O Parrote, pasando por la avenida de O Pasaxe.

La caravana de coches ha dejado inutilizado un carril durante todo el trayecto, que tardará unas dos horas en llegar a su meta. Con ello, pasarán por Linares Rivas y puntos céntricos de la ciudad, tocando el claxon como manera de hacer ruido, en lucha por que el Concello de A Coruña cree una normativa dirigida a este tipo de vehículos.

Un problema que dicen que lleva desde 2018, pero que hasta ahora no se había hecho notable en la ciudad. Al poco tiempo marcharon Uber, y luego Cabify. Pero parece ser que la gota que colmó el vaso fue además la llegada de Bolt. Toda una gota que, no es que consideren competencia: “Es algo que no está en las mismas condiciones”.

Aseguran que los VTC ofrecen más servicios, como renting. Pero también indican que les ha perjudicado a la hora de contratar seguros: “No es lo mismo la siniestralidad que asumen los VTC”.

Con ello, cabe recordar que en Galicia las licencias las otorga el Gobierno autonómico, es decir, la Xunta, pero al Concello le corresponde regular y hacer cumplir la ley. Es por eso que hoy, jueves 13 de noviembre, los taxistas han querido salir a las calles con el fin de que se cree una normativa que los diferencie ante la legislación,

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.