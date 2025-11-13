La Asociación Francisco de Vitoria urge en A Coruña a aumentar los jueces ante la carga de trabajo

El portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva, ha advertido que urge aumentar la plantilla de jueces y juezas ante el aumento de la carga de trabajo.

Lo ha hecho con motivo de la Asamblea General que esta entidad celebra hasta el viernes en A Coruña, con la asistencia de más de 300 representantes.

En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, ha manifestado que en el encuentro abordarán, entre otras cuestiones, los retos de la justicia "como la referencia a los tribunales de instancia, con la problemática que están llevando, y la necesidad de aumentar la planta judicial".

Sobre esta última cuestión, ha señalado que es "lo que más urge". "Tenemos muy pocos jueces y eso supone que cada vez hay mayor carga de trabajo y no se pone remedio a esta situación, hay ciudadanos que esperan años y años por la resolución de sus conflictos", ha apuntado.

Ya sobre su balance al frente de la Asociación, ha asegurado que ha sido complicado "por el contexto con años de difamaciones a los jueces desde el poder Legislativo y Ejecutivo". "Lanza un mensaje muy peligroso", ha recalcado.

Además, ha apuntado a proyectos legislativos que les han afectado, algunos con "grave retroceso" para los jueces y juezas u otros cambios anunciados como "la instrucción de los fiscales sin antes garantizarse previa autonomía real del Ministerio Público". "Esto supone mayor politización de la Justicia", ha añadido.

Estas declaraciones las ha hecho antes de la inauguración de la 39 Asamblea General de esta Asociación Judicial, que se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña (Palexco). A la misma, han asistido el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste, y el director xeral de Xustiza de la Xunta, José Tronchoni.

Este último ha destacado la importancia de trabajar por una justicia moderna del siglo XXI, que sea "eficiente, accesible, de calidad, sostenible y próxima a la ciudadanía". También ha remarcado la importancia de adaptar la Administración de Justicia a los avances tecnológicos.