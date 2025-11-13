Agotadas en minutos en A Coruña las entradas para la firma de libros de Annie Leibovitz

Las entradas para la firma de libros en A Coruña de la prestigiosa fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz se han agotado en cuestión de minutos. La venta para el evento, organizado por la Fundación MOP, comenzó este jueves a las 11:00 horas y pocos minutos después ya no quedaban tickets disponibles.

Esta firma forma parte de los eventos previos a la inauguración de la exposición fotográfica de la Fundación Marta Ortega Pérez en A Coruña, que estará protagonizada por Leibovitz. Cada asistente podrá llevarse firmado un único ejemplar del libro Women, a la venta en la propia librería de la Fundación MOP, a un precio de 89,90 euros, impuestos incluidos.

La artista estará el próximo 20 de noviembre a las 19:00 en la librería del Centro MOP del muelle de Batería firmando ejemplares de la edición de 2025 de su libro Women. Wonderland, la nueva exposición de la fundación de la presidenta de Inditex, podrá visitarse desde el 22 de noviembre hasta el próximo 1 de mayo de 2026.

El aforo para el evento en el que estará presente Annie Leibovitz estará limitado a 100 personas. Las entradas gratuitas (1 entrada por persona) volaron apenas abierto el período de descarga a las 11:00 horas en la página web de la fundación.

Las personas interesadas en acudir a la firma y que no hayan conseguido hacerse con un pase, tendrán la opción de anotarse en una lista de espera, desde la que la Fundación MOP se pondrá en contacto con ellas en el caso de que quede libre alguna plaza.

Mientras tanto, la Fundación MOP ultima los preparativos para la apertura al público de Wonderland, la primera gran retrospectiva en España de la obra de Annie Leibovitz, aclamada fotógrafa y retratista cuyas reveladoras imágenes han moldeado nuestra memoria cultural.