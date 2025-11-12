Detenido el responsable de Protección Civil de Culleredo (A Coruña) por un presunto caso de malos tratos

La Guardia Civil detuvo recientemente al responsable de Protección Civil de Culleredo (A Coruña) por un presunto caso de malos tratos, según han confirmado fuentes consultadas por este medio.

Fuentes próximas a la investigación señalan que el arresto se produjo una vez trascendieron los hechos a las autoridades, aunque actualmente la persona no se encuentra detenida, ya que las diligencias continúan su curso.

El caso está siendo tramitado a través del sistema Viogén, el protocolo de seguimiento integral de casos de violencia de género gestionado por la Guardia Civil. Motivo por el cual han preferido no dar más detalles sobre la investigación con el fin de preservar la integridad de la víctima.

Si bien cabe mencionar que el hombre no tiene ningún tipo de vinculación contractual con el Concello de Culleredo, puesto que forma parte del cuerpo como voluntario.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la investigación ni sobre el estado procesal de la causa, que continúa abierta bajo la instrucción de la autoridad judicial competente.