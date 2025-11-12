El Conservatorio de Música de Culleredo enciende este viernes la Navidad de Coruña The Style Outlets

El Conservatorio Profesional de Música del Concello de Culleredo será el encargado del encendido de las luces de Navidad de Coruña The Style Outlets, que se celebrará este viernes, 14 de noviembre, a partir de las 18:00 horas.

El evento marcará el inicio de la temporada navideña en la zona, con un ambiente lleno de magia y espíritu festivo. La orquesta y el coro de grado profesional del Conservatorio ofrecerán un concierto especial que llenará de música y emoción la jornada, acompañando el momento del encendido con un repertorio preparado para la ocasión.

El público asistente podrá disfrutar de manera gratuita de esta actuación, una oportunidad para descubrir el talento del alumnado del Conservatorio de Culleredo y vivir uno de los primeros eventos navideños del año.