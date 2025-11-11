Ofrecido por:
El sorteo de la ONCE ‘Super 11’ reparte 50.000 euros en O Burgo, en Culleredo (A Coruña)
El premio, de categoría 10 de 11, fue vendido en el Gadis de la Avenida Juan Carlos I por el vendedor Francisco Javier Somoza Méndez
‘Super 11’ ha dejado un premio de 50.000 euros en O Burgo, en Culleredo, en el segundo sorteo del pasado lunes 10 de noviembre.
El boleto ganador, correspondiente a la categoría 10 de 11, fue vendido por el agente de la ONCE Francisco Javier Somoza Méndez desde su punto de venta en el Supermercado Gadis de O Burgo, situado en la Avenida Juan Carlos I.
El juego consiste en elegir entre 5 y 11 números de los 85 disponibles y los premios dependen de la cantidad de números seleccionados, el dinero apostado y los aciertos obtenidos.
En cada sorteo se extraen 20 bolas y la apuesta mínima es de 1 euro. La modalidad celebra cinco sorteos diarios todos los días de la semana.