El sorteo de la ONCE ‘Super 11’ reparte 50.000 euros en O Burgo, en Culleredo (A Coruña)

Un vendedor de la ONCE en A Coruña. Enrique Romanos Tardío.

‘Super 11’ ha dejado un premio de 50.000 euros en O Burgo, en Culleredo, en el segundo sorteo del pasado lunes 10 de noviembre.

El boleto ganador, correspondiente a la categoría 10 de 11, fue vendido por el agente de la ONCE Francisco Javier Somoza Méndez desde su punto de venta en el Supermercado Gadis de O Burgo, situado en la Avenida Juan Carlos I.

El juego consiste en elegir entre 5 y 11 números de los 85 disponibles y los premios dependen de la cantidad de números seleccionados, el dinero apostado y los aciertos obtenidos.

En cada sorteo se extraen 20 bolas y la apuesta mínima es de 1 euro. La modalidad celebra cinco sorteos diarios todos los días de la semana.