El PP de A Coruña pide citar a dos concejales en la Comisión de Transparencia por los contratos verbales

El portavoz del Partido Popular en A Coruña, Miguel Lorenzo, anunció que la Comisión de Transparencia será convocada la próxima semana para citar a los concejales de Cultura y Deportes por las indemnizaciones derivadas de contratos verbales asociados al Womex 2023, la Cena del Deporte 2022 y la Tall Ships 2023.

El viceportavoz popular Roberto Rodríguez, presidente de la comisión, realizará la convocatoria en los próximos días.

Lorenzo sostiene que el Ayuntamiento debe aclarar quién dio las órdenes verbales de contratación, un extremo que, según recuerda, tampoco identifica el Consello Consultivo.

"Debemos saber quién dio la orden de saltarse la normativa", señaló. El portavoz criticó que "si un vecino comete una ilegalidad paga una multa, pero si la comete el Gobierno municipal, la pagan todos los coruñeses, 340.000 euros en este caso".

El PP recuerda que pidió crear una Comisión Especial para investigar los hechos, pero el BNG propuso trasladar el trabajo a la de Transparencia, con el apoyo del Gobierno local. Lorenzo afirmó que esperan que "Inés Rey no vuelva a vetar la comisión, como ocurrió en 2024 con los pisos de Lage Tuñas, porque ahora la petición de responsabilidades está avalada por Interventor y Consello Consultivo".

El portavoz añadió además que una reciente sentencia del Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento a indemnizar a una empresa por prorrogar una concesión sin límite temporal, una situación que, según advierte, podría repetirse en bibliotecas, bus urbano, instalaciones deportivas y recogida o tratamiento de basura.

"Entre esta sentencia y el pago por coste real a servicios sin contrato, los coruñeses sabremos lo que nos cuestan los contratos cuando lo diga un tribunal y cuando Inés Rey ya no esté", señaló.

Lorenzo subrayó que estas irregularidades acarrean un coste para la ciudadanía y que exigirán explicaciones empezando por los expedientes del Womex, Tall Ships y la Cena del Deporte.

"Gobernar no es improvisar, saltarse la ley y después indemnizar como si aquí no pasara nada", afirmó.

Sobre la Fundación Luis Seoane, el portavoz criticó el proceso fallido para elegir nueva directora, que será repetido tras las protestas. A su juicio, "han convertido la Fundación en una puerta giratoria para un cargo socialista, en un proyecto fallido".