Oleiros (A Coruña) iluminará con magia navideña las rotondas y árboles del municipio

La Navidad en Oleiros arrancará el viernes 28 de noviembre, al igual que en su vecina A Coruña. Este año, el Concello iluminará rotondas y distintos espacios públicos, y se organizará además una programación de actividades lúdicas para las familias propia de esta época del año.

Según explican, la importancia que tienen todas las localidades, la dispersión poblacional y la variada morfología de las calles, plazas, núcleos, urbanizaciones y entornos, "hace económicamente desmedido iluminar calles al completo".

Así, el Concello va a llevar a cabo una serie de actividades culturales y sociales con las que festejar la Navidad, desde pista de hielo hasta atracciones de Navidad, pasando por talleres temáticos, conciertos de Navidad, juegos o la Cabalgata de Reyes.

También contribuirán al ambiente festivo las distintas entidades vecinales que realizan actividades e iluminaciones de distintos espacios y elementos públicos.

De esta manera, la temporada festiva comenzará en Oleiros el día 28 de noviembre con la apertura de la pista de hielo sita en la Pista Polideportiva de la II República en Perillo. La primera semana del mes de diciembre se instalarán en la Plaza Esther Pita, en Santa Cruz, atracciones de Navidad a precios populares para todas las crianzas. Además de estos juegos, la Plaza Esther Gallina acogerá múltiples talleres de artes plásticas relacionados con esta época del año, animación infantil y diversas actuaciones musicales durante todo el mes de diciembre.