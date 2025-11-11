Culleredo (A Coruña) recibe a la concejala palestina Hanan Kaoud dentro de la programación del 25N

El Concello de Culleredo acogió esta mañana en la Casa do Concello un acto con Hanan Kaoud, concejala de Ramala y experta en género, que compartió su testimonio sobre la situación actual en Palestina y el papel de las mujeres en un contexto de conflicto y desigualdad.

El encuentro, promovido por el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade y enmarcado dentro de la programación municipal por el 25N, llevó por título 'Visita ao Norte. A voz resiliente das mulleres palestinas'.

La cita estuvo presidida por el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, acompañado por la concejala de Cohesión Social, Marta Figueroa, la responsable de comunicación del Fondo Galego, Carmen Novas, y la traductora Lara Santos. También asistieron diversos miembros del equipo de gobierno y representantes de las distintas formaciones de la corporación municipal.

Durante su intervención, Hanan Kaoud relató en primera persona la realidad cotidiana de Palestina, marcada por la ocupación y las dificultades estructurales que viven especialmente las mujeres. La edila palestina explicó cómo ha evolucionado la situación a lo largo de los años y agradeció al Concello de Culleredo la oportunidad de compartir su experiencia con la ciudadanía.

Por su parte, José Ramón Rioboo expresó su agradecimiento a Kaoud "por su valentía y por traer hasta Culleredo un testimonio que nos ayuda a comprender mejor la realidad del pueblo palestino”. El primer edil subrayó "la importancia de dar a conocer lo que está ocurriendo y de contar con gobiernos y personas valientes, como Kaoud, que denuncien esta situación".

Asimismo, el regidor destacó que "el testimonio de Hanan sirve para crear conciencia en un Concello comprometido con las políticas de igualdad, la cooperación y los derechos humanos", añadiendo que "Culleredo será siempre un altavoz para la paz, la justicia y la igualdad entre los pueblos".

En nombre del municipio, Rioboo obsequió a la representante palestina con una réplica de la Torre de Celas y un libro sobre la historia de Culleredo, como muestra de reconocimiento.

El encuentro se enmarca dentro de la campaña municipal 'O silencio tamén mata', impulsada por el Concello de Culleredo con motivo del 25N, con la que se busca visibilizar las violencias contra las mujeres y fortalecer la conciencia colectiva en favor de la igualdad.