Coirós (A Coruña) solicita a Movistar la estabilización de un poste en Figueiras próximo a la AP-9

El Concello de Coirós ha solicitado a Movistar la estabilización de un poste de comunicaciones en el lugar de Figueiras, junto a la carretera que conecta la NVI con el municipio de Oza-Cesuras y discurre en paralelo con la autovía AP-9.

Desde la administración municipal señalan que la comunicación fue emitida la semana pasada a la compañía telefónica, alertando sobre el peligro de desplome, que se encuentra al borde de la carretera y muy próximo a la calzada.

Se trata de una zona con un importante tránsito de peatones y vehículos, al tratarse del acceso desde la NVI y a la AP-9. Los vecinos expresan su preocupación debido al precario equilibrio del poste, que podría caerse en cualquier momento sobre la carretera. Un riesgo que, el Concello, señala que se incrementa con la incidencia de los temporales de esta época del año.