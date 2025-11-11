Borrasca Claudia en A Coruña: la Aemet eleva la alerta a naranja por vientos de 74km/h y olas de 6 metros

El mal tiempo no da tregua en A Coruña. Durante las últimas horas, la borrasca Claudia se ha profundizado al noroeste de la Península ibérica, donde es probable que quede estacionaria toda la semana.

En esta circunstancia, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado la alerta a naranja en A Coruña por importantes fenómenos costeros, con fuertes rachas de viento de hasta 74 km/h (fuerza 8) y olas de hasta 6 metros de altura significativa.

Alerta naranja en A Coruña por viento y mar combinada

Se espera que los frentes asociados a Claudia afecten primero a Galicia a partir de esta tarde, con precipitaciones persistentes, que ocasionalmente podrían ser fuertes y con tormenta, rachas de viento sur muy fuertes y temporal marítimo.

De hecho, la Aemet ha elevado de amarilla a naranja la alerta por mar combinada en el litoral de A Coruña, donde las rachas de viento del sur o suroeste podrían alcanzar los 74 km/h, principalmente al oeste y sur de Sisargas. Además, la mar combinada dejará olas de 5 a 6 metros de altura.

Con este aviso, la Xunta de Galicia ha decretado la suspensión de las actividades deportivas, al menos, hasta las 09:00 horas de mañana miércoles 12 de noviembre.

Dentro de las recomendaciones, el Ejecutivo regional recuerda la importancia de no acercarse a diques, rompientes, paseos marítimos y extremar las precauciones en caso de realizar una actividad en el mar.

En el interior, se esperan rachas de viento de hasta 80 km/h.

11/11 11:42 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: vientos, costeros, lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/Mz1e7H2qPU — AEMET (@AEMET_Esp) November 11, 2025

En cuanto a las precipitaciones, serán persistentes en la mitad occidental de Galicia, donde pueden dar lugar a acumulados importantes e incrementar el riesgo de inundaciones fluviales y desprendimientos, advierte la Aemet en un comunicado.

No obstante, los avisos no afectan a A Coruña ciudad ni hoy ni mañana. Por el contrario, la Costa da Morte estará en alerta naranja debido a acumulaciones de 80 mm en 12 horas y 20 mm en 1 hora, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

Ante esta situación, la Xunta, a través de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, ha activado también el plan especial para el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) en fase de preemergencia por las lluvias que se prevén en la Comunidad.

Asimismo, el 112 Galicia recuerda que se deben adoptar las medidas preventivas necesarias y alertar o movilizar los medios y recursos disponibles.