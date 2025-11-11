Dos accidentes en Alfonso Molina generan retenciones en la entrada de A Coruña esta tarde

Tarde accidentada en la entrada de A Coruña. En cuestión de media hora, se registraron dos accidentes de tráfico en la avenida Alfonso Molina, ambos en sentido entrada. En uno de ellos una persona tuvo que ser trasladada.

El primero de los accidentes se registró pasadas las 18:30 horas a la altura de Alcampo, cerca del viaducto. El suceso se produjo con el alcance entre dos coches, llegando a generar una primera retención en el tráfico.

El segundo accidente tuvo más implicados. Desde Tráfico explican que tuvo lugar minutos antes de las 19:00 horas frente al hotel Avenida, cuando un coche cambió de carril y sufrió el golpe de otro turismo. Finalmente hubo tres vehículos implicados y los servicios de urgencias tuvieron que trasladar a un hombre de 56 años al CHUAC con pronóstico reservado.

Tras el accidente las retenciones para entrar en A Coruña se acrecentaron. Durante cerca de hora y media el tráfico en la zona estuvo congestionado, mientras efectivos de la Policía Local redirigían la circulación hasta liberar un carril para regularizar finalmente el tráfico pasadas las 20:30 horas.