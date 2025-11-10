El TSXG confirma la absolución por falta de pruebas de un hombre acusado de agresión sexual en A Coruña

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de apelación presentado por una mujer, contra un hombre al que acusó de haberla agredido sexualmente, y que fue absuelto por la Audiencia Provincial de A Coruña.

El alto tribunal gallego ha concluido que la Audiencia, que no vio acreditado ni el delito de agresión sexual, ni las coacciones ni las lesiones de género o el delito leve de injurias, valoró la prueba "de manera racional" y que destacó las "contradicciones" en el relato de la denunciante.

Según recoge en su sentencia el TSXG y publica Europa Press, esas contradicciones "permiten dudar de la realidad" de los hechos denunciados, que supuestamente ocurrieron en la noche del 12 de junio de 2021 en la vivienda del hombre.

Por todo ello, ha desestimado el recurso de apelación y ha confirmado la absolución del procesado. Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.