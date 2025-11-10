Piden colaboración a un barrio de A Coruña para dar con una mujer desaparecida de Carballo @novo_mesoiro

La Guardia Civil de Carballo se ha puesto en contacto esta mañana con la Asociación de Vecinos de Novo Mesoiro para dar con el paradero de una mujer desaparecida el pasado sábado en los alrededores de A Coruña.

Se trata de María Teresa Pérez Penas, que aunque es vecina de Carballo, las autoridades valoran la posibilidad de que pudiera haber visitado a una amiga residente en el barrio de Novo Mesoiro en el municipio vecino.

La última vez que se vio a la mujer fue el pasado sábado, 8 de noviembre. Por ello, se pide colaboración ciudadana para dar con la mujer, que responde a la siguiente descripción: 1,60 metros de altura; pelo castaño, largo y ondulado; ojos castaños y complexión delgada. Tiene 79 años de edad y su nombre es María Teresa Pérez Penas.

Con ello, se pide a todos los vecinos y vecinas que estén atentos y, si alguien la ha visto o puede aportar cualquier información, se pide que lo comunique de inmediato a los teléfonos: 981 70 40 65 (ext. 1515108 / 1515030) o al 062.