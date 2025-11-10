Herido un motorista en A Coruña tras una colisión con un vehículo

Imagen del momento posterior al accidente en la calle Río de Monelos @EloyTP

Un motorista de A Coruña ha sufrido heridas en un pie como consecuencia de una colisión en la calle Río Monelos, a la altura del Fórum Metropolitano.

Pasadas las nueve de la mañana tuvo lugar el percance, muy aparatoso, y que obligó a intervenir tanto a los equipos de atestados como al 061 para poder atender al herido.

El tráfico en la zona se encuentra ligeramente afectado al permanecer el vehículo en la calzada, pero se puede circular con limitaciones.

No obstante, la ciudad sí que ha presentado retenciones en las primeras horas de la mañana en los accesos de Alfonso Molina, pero no a causa de este percance.