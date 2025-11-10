A Coruña avanza en la renovación del parque del Observatorio con nuevas mejoras en las zonas verdes

Imagen del derribo del muro del Observatorio de la Aemet en A Coruña. @inesreygarcia

El Ayuntamiento de A Coruña continúa dando pasos en la transformación del parque del Observatorio, donde ya han finalizado los trabajos de demolición de los cierres exteriores que impedían el acceso vecinal.

Con esta parte completada, el Gobierno local centra ahora sus esfuerzos en la adecuación provisional de las zonas verdes.

Durante estos días se están ejecutando tareas de siembra de césped, desbroce, nivelación del terreno y retirada de piedras, trabajos que obligan en ocasiones a cerrar temporalmente algunas áreas para favorecer el crecimiento de la hierba.

Se prevé también la plantación de nuevos ejemplares de arbolado y la instalación de bancos y papeleras como mobiliario urbano básico.

El espacio deberá permanecer cerrado mientras el césped arraiga, aunque el Ayuntamiento calcula que podrá abrirse al público a finales de año.

El parque contará con dos nuevas superficies de uso público y se ampliará posteriormente con 3.000 metros cuadrados adicionales, procedentes de una parcela colindante conocida como solar de las Adoratrices.

El pleno municipal aprobó en julio el convenio urbanístico que permite esta incorporación, que además da cumplimiento a una sentencia firme del TSXG y posibilitará que esa superficie, urbanizada por la promotora titular del ámbito, se convierta en zona verde y espacio libre de uso público.