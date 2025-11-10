Bomberos de A Coruña.

A Coruña

Los bomberos de A Coruña salvan a un gato escondido en un coche

La intervención tuvo lugar sobre las nueve y media de la noche en la calle Pablo Picasso

Los bomberos de A Coruña han tenido que intervenir esta noche para salvar la vida a un gato en la ciudad herculina.

El felino se encontraba escondido en el interior de un vehículo situado en la calle Pablo Picasso, con el riesgo para su vida en caso de accionar el sistema de motor y arrancar el coche.

Los profesionales acudieron a las 21:33 hasta el lugar para poder proceder al rescate y liberar al animal, que se encontraba asustado por la situación.

Poco después, a las 22:36, también acudieron a Alfonso Molina, una de las arterias en cuanto a la circulación de tráfico rodado, para lavar la calzada tras un accidente.