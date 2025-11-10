La alcaldesa de A Coruña defiende la sanción al surfista: "Las normas están para garantizar la seguridad"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se pronunció este lunes sobre la sanción impuesta a un surfista que el pasado jueves cruzó el cordón policial y accedió a la playa pese a la alerta naranja por temporal costero. La regidora fue tajante al aclarar que la multa "no fue por meterse en el agua, sino por desobedecer las indicaciones de la Policía Municipal".

"He escuchado las declaraciones —no de este surfista— y los planteamientos que hace, y no los comparto en absoluto", afirmó Rey. "Las administraciones tenemos la obligación de cuidar y proteger a las personas, y eso pasa por el cumplimiento de las normas. Cuando estamos en alerta naranja, amarilla o roja, por vientos u olas, hay códigos y medidas para garantizar la seguridad de todos".

La alcaldesa defendió con firmeza las restricciones activadas durante los temporales, recordando que afectan tanto a la ciudadanía como a los equipos de emergencia.

"No cerramos parques, no cerramos playas ni prohibimos el acceso por capricho. Lo hacemos por seguridad. Y así lo vamos a seguir haciendo porque tenemos esa responsabilidad", señaló. Rey evocó además tragedias pasadas vividas en la ciudad, algunas recientes y otras no tanto, pero "presentes en la memoria de todos".

"Es muy fácil hablar de riesgo desde la barandilla del paseo, pero no es tan fácil calibrar el riesgo real cuando uno está en el agua", advirtió.

"Siempre hay alguien capaz de saltarse las normas"

La alcaldesa lamentó que, aun con precintos, avisos y controles, siempre haya personas que deciden ignorar las advertencias. "Hay quien salta las normas o los carteles para hacerse un selfie sin ser consciente de que pone en peligro su vida y la de quienes están encargados de protegernos: bomberos, policías, salvamento marítimo, protección civil…", subrayó.

El surfista pide revisar la normativa

El surfista sancionado admitió que cruzó el cordón policial, pero considera excesiva la normativa que cierra los arenales cuando hay temporal, alegando ser un experto conocedor del mar. La Federación Gallega de Surf y Bodyboard reclamó el pasado viernes una revisión del protocolo para permitir excepciones a deportistas experimentados.

Rey respondió con dureza: "El mundo del surf tendrá que acatar las normas que se hacen para la seguridad de todos. Ni se van a eliminar las alertas ni los precintos. Se cerrarán parques, playas y otros lugares cuando haya riesgo, y quienes incumplan serán sancionados".

"Si quieren asumir el riesgo, que lo hagan bajo su responsabilidad"

La regidora abrió, no obstante, la puerta a un posible acuerdo con la federación, aunque dejando claro que el Ayuntamiento no pondrá en riesgo a los servicios de emergencia.

"Si la Federación Gallega quiere firmar un acuerdo por el cual, en momentos de alerta, ellos deciden libremente entrar al mar porque controlan la situación, nosotros lo firmamos. Eso sí: bajo su responsabilidad. No movilizaremos servicios municipales para rescatar a quien dice controlar", aseguró.

Rey concluyó recordando que la prioridad del consistorio es proteger a la ciudadanía: "Para el común de los ciudadanos es evidente que el Ayuntamiento va a seguir tomando medidas de protección y prevención. Quienes vivimos aquí sabemos de lo que hablamos".