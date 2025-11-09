Imagen de archivo de un atasco en la Ronda de Outeiro

Imagen de archivo de un atasco en la Ronda de Outeiro Silcerino

A Coruña

Una colisión entre un bus y un coche en A Coruña deja una persona herida

El suceso tuvo lugar en la ronda de Outeiro pasadas las 18:30 horas de este domingo

Un accidente de tráfico que tuvo lugar esta tarde de domingo ha dejado a una persona herida en A Coruña. El suceso se produjo pasadas las 18:30 horas de esta tarde, cuando un particular alertó a los servicios de emergencias después de que un autobús urbano y un turismo sufrieran una colisión a la altura del 126 de la ronda de Outeiro.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Urxencias Sanitarias y de la Policía Local, que atendieron en el lugar a la persona herida leve. Afortunadamente no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.