Una colisión entre un bus y un coche en A Coruña deja una persona herida

Un accidente de tráfico que tuvo lugar esta tarde de domingo ha dejado a una persona herida en A Coruña. El suceso se produjo pasadas las 18:30 horas de esta tarde, cuando un particular alertó a los servicios de emergencias después de que un autobús urbano y un turismo sufrieran una colisión a la altura del 126 de la ronda de Outeiro.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Urxencias Sanitarias y de la Policía Local, que atendieron en el lugar a la persona herida leve. Afortunadamente no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.