El sancionado por surfear con temporal en A Coruña: "No se puede prohibir cuando hay olas"

El surfista Pablo Montero, en la playa del Orzán de A Coruña. Cedida

Lleva más de 25 años surfeando. Todos los días baja de su piso en el Paseo Marítimo de A Coruña a las playas Matadero u Orzán para subirse a las olas un rato. Y este jueves la Policía Local le impuso por primera vez una sanción.

No hizo caso del cordón policial colocado por alerta naranja meteorológica, lo reconoce, y una patrulla policial lo sancionó por no atender al llamamiento de que saliese del agua.

Veinticuatro horas después, el coruñés Pablo Montero, campeón gallego y nacional de surf y exintegrante de la selección española, reflexiona sobre lo ocurrido. El incidente ha molestado a otros surfistas y la Federación Gallega de Surf y Bodyboard se ha movilizado para demandar que las alertas meteorológicas no impidan la práctica del deporte.

¿Por qué surfeó con la playa cerrada?

Bajo todos los días. Es cierto, crucé incumpliendo una ordenanza. Pero no veo normal ni lógico que ayer [por el jueves] la playa estuviese cerrada.

¿Por qué?

Las olas venían de dirección oeste-suroeste, el Orzán mira al norte y las olas, con esa dirección, no le entran, por lo que eran pequeñas. No había ningún peligro.

Pero hay una norma por la que se cierran las playas.

No puede haber una normativa para la costa gallega o una ordenanza cuando cada playa es un mundo. Santa Cristina estaba como un plato, en el Orzán las olas eran de un metro, en Finisterre de cuatro. Se tiene que dejar que sea el propio surfista el que valore su riesgo y nivel, si se mete o no en el mar.

¿Qué le dijeron los policías?

Fue algo surrealista, me dijeron que había corrido. Claro que corro, hace frío y soy deportista, entro y salgo corriendo del agua. Además tenía prisa, volvía a mi casa a seguir con mi vida.

¿Desatendió lo que le pidieron?

El viento era de mar a tierra, si me avisan yo no les escucho, y uso tapones en el agua. Y a 200 metros no podía identificar a una persona dirigiéndose a mí.

La Federación Gallega de Surf reclama un cambio en estos protocolos de suspensión de actividades deportivas por alertas meteorológicas. ¿Por qué cree que no se atienden estas demandas?

La policía no tiene la culpa, vela por cumplir la normativa. Pero al verme surfear con tranquilidad, cogiendo bien las olas, debe saber que no soy un principiante y que no paso riesgo alguno. Yo creo que hay que cambiar ese protocolo, lo hicieron sin darse cuenta de que no tiene sentido.

Montero sobre una ola en el Orzán. Cedida

No se puede prohibir el surf cuando hay olas, y más cuando Galicia y ciudades como A Coruña han apoyado campeonatos de España con olas gigantes, cuando tenemos el Pantín Classic, que llevo toda mi vida compitiendo, y apostamos por torneos internacionales. Aquí, a A Coruña, vienen turistas a hacer surf.

¿Pero es fácil distinguir desde lejos a quien sabe surfear de quien lo hace desde hace poco tiempo?

Por eso defiendo que se dé libertad a cada uno para que decida si entra a surfear o no en el mar cuando hay olas. Cada uno ha de ser consciente de su nivel y su riesgo.

¿Incluso habiendo alerta naranja por temporal?

A las primeras de cambio se cierra una playa. Aquí se hizo el lunes y el jueves y hoy mismo [por el viernes] había olas pequeñas, sol, surfistas. Si hay alerta naranja por viento, el sitio más seguro es la playa, no te puede caer nada encima.

"No puede ser que los surfistas seamos héroes cuando rescatamos a alguien y villanos cuando surfeamos con alerta" Pablo Montero, surfista, campeón de Galicia y de España

¿No se atienden en general las peticiones de los surfistas?

Creo que hay que invertir en educación y concienciación. Que pongan flotadores con cuerda en la arena o carteles con las corrientes, que llevamos años pidiendo y yo mismo puedo hacerlos. Pero no se ha hecho nada.

¿No se les valora como merecen?

No sé. Pero yo he rescatado a gente, y mi hermano Pedro rescató a tres personas este verano en el mar. No puede ser que seamos héroes cuando rescatamos y villanos cuando surfeamos con alerta.

¿Por qué le gusta tanto el surf?

Porque me gusta el mar, deslizarme sobre las olas. Cada día es diferente. Cada día aprendes algo. Te motiva a buscar las olas, a conocer lugares, personas… siempre con la ilusión del primer día y de encontrar la famosa ola.

¿Qué consejo principal le da a los niños que empiezan a hacer surf?

Si les gusta lo van a dar todo por surfear. A mí me ayudó mucho a crecer como persona. Que se diviertan y que aprendan de los mayores. Que pregunten cualquier duda que tengan. También me gustaría llevarlos yo a surfear como hicieron los mayores conmigo.

¿Sigue compitiendo?

Ahora mismo no compito como antes. Aunque algún campeonato haría: el de España en el Matadero, el Pantín Classic, alguna prueba del circuito gallego que me motivase. Aunque no compita, me gusta seguir la competición, ver campeonatos, estar al día.