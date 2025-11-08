El olímpico Carlos Arévalo encenderá las luces de Navidad de Betanzos (A Coruña)

Betanzos encenderá sus luces de Navidad con una celebración el próximo día 29 de noviembre de la mano del medallista olímpico Carlos Arévalo. El betanceiro será el encargado del encendido, que tendrá lugar a las 19:00 horas en la plaza Hermanos García Naveira.

La alcaldesa, María Barral, acompañará al deportista, a quien agradeció que aceptase "o noso convite nunha xornada tan simbólica" en la que además se reconocerá "os éxitos acadados por este betanceiro en todo o mundo". El acto contará con música en vivo y chocolate caliente para niñas y niños.

El Ayuntamiento inició la colocación del alumbrado navideño, que este año se ampliará respecto a las pasadas navidades. Durante estos días se ha colocado el tendido navideño en la zona centro de la ciudad para extenderse a cada una de las parroquias del municipio.