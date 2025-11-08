Las lluvias dan un respiro en A Coruña para este sábado

El fin de semana comienza en A Coruña con un respiro de las lluvias, después de una semana marcada por las fuertes precipitaciones. Durante este día, el sol alternará nubes y claros, con un tiempo más seco al de los días pasados y una temperatura todavía otoñal.

La predicción de Meteogalicia indica que las nubes acompañarán a lo largo de toda la jornada, aunque la probabilidad de lluvia para este sábado en A Coruña será muy escasa. Tampoco habrá fuertes rachas de viento.

En cuanto a las temperaturas, estas continúan moviéndose en valores similares, entre los 12 grados de mínima y los 17 grados de máxima. Hacia la tarde noche, los termómetros descenderán ligeramente hasta los 14 o 15 grados.

Habrá, eso sí, alerta amarilla en el litoral coruñés. El servicio de meteorología ha activado un aviso amarillo por oleaje, con olas que podrán llegar a los 4 o 5 metros.