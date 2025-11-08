Los bomberos de A Coruña sofocan un incendio en un garaje de la avenida de Oza

Los bomberos de A Coruña acudieron esta mañana a la avenida de Oza para sofocar un incendio que se había producido en un garaje comunitario de la vía. El aviso se recibió pasadas las 09:00 horas de este sábado, cuando se alertó de una humareda que salía de las escaleras de evacuación del garaje.

Hasta el lugar se desplazaron 10 bomberos, que sofocaron las llamas con un extintor. El conato de incendio se originó en un pequeño foco en un lugar donde habitualmente pernoctan personas y donde se acumula la basura y productos inflamables.

Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.