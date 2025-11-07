Usuarios de la línea UDC denuncian en A Coruña que los buses se saltan paradas: "Mucha gente va en coche"

El curso universitario continúa en A Coruña y, con él, se repiten las imágenes de autobuses de la línea UDC completamente llenos y largas colas en las paradas en las que, además, en muchas ocasiones los buses no paran. Esta situación se ve acrecentada en los días de lluvia como los vividos esta semana, aunque los usuarios denuncian que es una situación que se repite "normalmente todos los días", sobre todo entre las 08:00 y las 09:00 horas.

"Mucha gente ya no espera para no llegar tarde y se va en coche", comenta una de las personas afectadas, que señala además las largas filas de viajeros que se forman en las paradas de esta línea en Alfonso Molina, como la situada junto a la gasolinera a la altura de la estación.

Ante la imposibilidad de recoger a más personas, en muchas ocasiones los autobuses pasan de largo, y esto "a los trabajadores les genera retraso para llegar a sus puestos de trabajo y a los estudiantes para llegar a las clases".

Aunque la línea universitaria es una de las más afectadas no es la única en la ciudad que experimenta una saturación, sobre todo en horas punta.

Desde la Compañía de Tranvías explican que los picos de demanda se producen en los primeros meses del curso y luego esta se "distribuye a lo largo de las horas" y se adapta "progresivamente". En total, la empresa cuenta con 20 autobuses que recorren esta línea en las horas punta, de 8:00 a 10:00 y de 13:00 a 15:00 horas, con frecuencias en las paradas cada tres minutos.

"En ocasiones puntuales puede pasar algún autobús que se haya llenado en paradas anteriores, pero la frecuencia de esta línea hace que en pocos minutos lleguen los siguientes vehículos, además de que la Compañía de Tranvías cuenta con inspectores que apoyan el servicio in situ en comunicación con el centro de control que distribuye la flota para adaptarse a la demanda en tiempo real y apoyar la fluidez de la línea", explican fuentes de la concesionaria.

Nuevo contrato del servicio de autobús

La situación del transporte urbano en la ciudad fue objeto de debate este jueves en el pleno municipal, en el que el grupo del BNG demandó soluciones ante un servicio deteriorado que consideran "insultante" tanto por los tiempos de espera en las frecuencias como por el hecho de que se deje a gente en las paradas.

El gobierno municipal se encuentra elaborando un estudio sobre el autobús en la ciudad después de haber mantenido diversas reuniones en los barrios de A Coruña con el objetivo de redactar un nuevo contrato. La actual concesión se encuentra caducada desde finales del 2024 y no será hasta mayo de 2027 cuando una nueva entre en funcionamiento con un nuevo mapa de líneas y nuevas conexiones.

Hasta entonces, la concelleira de Mobilidade, Noemí Díaz, admitió las dificultades para llevar a cabo este nuevo contrato debido al conflicto jurídico abierto con la concesionaria. Hace tan solo un par de semanas, la Compañía de Tranvías presentaba dos recursos contra el Concello por las tarifas de los años 2023 y 2024.