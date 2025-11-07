Una fragata francesa visita el puerto de A Coruña hasta el próximo martes

Este viernes el paisaje del puerto de A Coruña cuenta con una nueva embarcación. Se trata de la fragata francesa Fremm Bretagne, que arribó al puerto coruñés esta misma mañana sobre las 08:40 horas.

Esta no es la primera vez que esta fragata hace escala en la ciudad. Este mismo año visitó el puerto de A Coruña el pasado mes de mayo y, también entonces, lo hizo como escala operativa dentro de sus actividades habituales.

La embarcación se encuentra atracada en el muelle de Calvo Sotelo sur y es visible desde la zona de la praza de Ourense. Estará en la ciudad, previsiblemente, hasta el próximo martes 11 de noviembre.