Detenido un hombre en A Coruña por una presunta agresión sexual

Iamgen de archivo de la Ciudad Vieja de A Coruña Turismo de A Coruña

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a un hombre por una presunta agresión sexual ocurrida en la ciudad hace un par de días. Según han informado fuentes policiales, en estos momentos hay una investigación en curso y un atestado abierto, por lo que no se facilitan más datos debido a la naturaleza del caso.

A falta de información oficial más detallada, en la Ciudad Vieja -donde vecinos sitúan el posible escenario del suceso- ya han comenzado a circular algunas hipótesis.

Fuentes vecinales consultadas por este medio aseguran que el posible delito se habría producido en la zona de La Maestranza y que, según les ha llegado por comentarios del barrio, la agresión podría haberse producido en un portal de la zona. Aun así, insisten en que se trata únicamente de rumores, ya que "nadie vio nada".

Desde la asociación vecinal de la Ciudad Vieja llaman a la prudencia y piden evitar conclusiones precipitadas que puedan generar alarma social. "No queremos que cunda el pánico. Ocurrió aquí como podría haber sucedido en cualquier otro barrio", señalan.

La Policía Nacional continúa con las diligencias para esclarecer lo sucedido, y se espera que en los próximos días pueda conocerse más información a medida que avance la investigación.