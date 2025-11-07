Un camión averiado y el tunel de la plaza de Pontevedra de A Coruña: la peor combinación en hora punta

El túnel de la plaza de Pontevedra y los camiones parecen condenados a repetir su "match fatídico". Este mediodía, un nuevo incidente volvió a causar el caos circulatorio en el centro de A Coruña. En esta ocasión, sin embargo, el problema no tuvo que ver con la altura del vehículo —motivo habitual en episodios anteriores—, sino con una avería que dejó completamente inmovilizado a un camión cuando se dirigía hacia la salida en dirección al paseo marítimo.

El percance se produjo alrededor de las 13:00 horas y obligó a cortar por completo esa salida del túnel durante más de una hora. No fue hasta las 14:10 cuando los operarios consiguieron retirar el vehículo y restablecer la circulación. Durante ese tiempo, la situación se volvió especialmente complicada, ya que el incidente coincidió con la franja de mayor intensidad de tráfico previa a las 14:00 horas.

A pesar de que desde hace meses las pantallas informativas situadas un kilómetro antes del acceso advierten claramente de las alturas del túnel, la relación entre este paso subterráneo y los camiones sigue siendo problemática. Aunque hoy la avería fue la responsable, el historial de encontronazos hace que cada nuevo incidente reactive la preocupación.

Las retenciones se dejaron sentir rápidamente en toda la red viaria, llegando hasta Alfonso Molina, una de las principales arterias de entrada a la ciudad. Para agravar aún más la situación, la calle Caballeros permanecía cortada en el desvío hacia Alfonso Molina, lo que provocó que muchos conductores se toparan con este segundo contratiempo al llegar a la avenida del Puerto, prácticamente en plena entrada a A Coruña.

Aunque la circulación quedó restablecida pasadas las 14:10 horas, el tráfico tardó en normalizarse debido al notable volumen de vehículos acumulados durante la incidencia.