Betanzos (A Coruña) reclama a Augas y Portos de Galicia soluciones a los desbordamientos en el puerto

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, ha mantenido en las últimas horas varias conversaciones con Augas de Galicia y Portos de Galicia para abordar la situación generada por los recientes desbordamientos de los ríos en distintos puntos del municipio, especialmente en la zona portuaria.

Las crecidas han provocado nuevos daños y perjuicios a las empresas asentadas en terrenos de titularidad de Portos de Galicia, lo que ha llevado al gobierno local a reclamar avances y colaboración entre administraciones.

El objetivo de estos contactos, según explicó la propia regidora, es conocer la disposición de ambos organismos autonómicos para estudiar y aplicar soluciones que permitan minimizar los efectos de los desbordamientos. Barral ya ha planteado a Portos de Galicia la celebración de una nueva reunión "para tratar de buscar puntos de encuentro, sabiendo que no hay una solución que garantice al 100% que se eviten los problemas que padecen las empresas asentadas en la zona portuaria".

La alcaldesa subraya que el Concello no se resignará a que las crecidas continúen afectando a empresas y trabajadores cada vez que las condiciones meteorológicas empeoran.

"Lo que no puede pasar es que nos crucemos de brazos mientras se suceden estos desbordamientos, asumiendo, como parece que asumen estos organismos de la Xunta, que es una situación sobrevenida", señala Barral.

"Habrá que buscar soluciones técnicas que minimicen estas situaciones, cuando estamos hablando de zonas que, por una parte, son propiedad de Portos y, por otra, de efectos en los ríos que son competencia de Augas de Galicia".

Barral recuerda que en otros puntos de Betanzos ya se han aplicado medidas que han permitido reducir los impactos de fenómenos similares, como los bombeos instalados en su día en la carretera de A Ribeira para mitigar los efectos de las mareas. En este sentido, la alcaldesa defiende que "si hay voluntad, se pueden estudiar alternativas que ayuden a mejorar la situación de las empresas del puerto".

El Concello, asegura, está dispuesto a "tender puentes y buscar puntos de encuentro y colaboración", tal y como trasladó al presidente de Portos en sus conversaciones recientes. En ese marco, la regidora ha acordado remitir una propuesta formal para que se analicen posibles soluciones técnicas que puedan aplicarse en el entorno portuario.

"Sé que no es sencillo ni hay soluciones mágicas, y entiendo que pueda haber limitaciones económicas", afirma Barral, "pero lo que no voy a admitir es que no se haga nada y pase el tiempo sin plantear ninguna actuación", concluye.