Atropellada en A Coruña una joven de 18 años, que resultó herida leve

Una joven de 18 años resultó herida leve este viernes en A Coruña tras ser atropellada por un coche. La víctima cruzaba la calle Juan Capdevielle, en Someso, por un paso de peatones regulado por semáforo cuando recibió el impacto del vehículo.

Los hechos ocurrieron a las 08:05 horas de este 7 de noviembre. La joven fue atendida en el lugar por una ambulancia del 061 y posteriormente trasladada al Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) para ser sometida a una evaluación posterior.

Una fallecida

Los bomberos de A Coruña, por otro lado, intervinieron ayer por la noche en la calle Merced para una apertura de puerta forzada solicitada por la Policía, ya que en el domicilio vivía una persona mayor de la que no se tenía noticias desde hacía días.

Los efectivos desplazados abrieron la puerta perforando la cerradura, tras lo que el 061, Policía Local y Policía Nacional accedieron al inmueble. En el interior, localizaron fallecida a la mujer.