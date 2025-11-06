UGT suspende temporalmente las huelgas en el aeropuerto de A Coruña tras abrirse diálogo con la empresa

Imagen de archivo de una concetración en el aeropuerto de Alvedro UGT

Las huelgas previstas para los días 7 y 10 de noviembre en el aeropuerto de Alvedro han quedado suspendidas de manera temporal después de que la empresa South aceptara la solicitud de mediación presentada por UGT ante el Consello Galego de Relacións Laborais (CGRRLL).

Así lo ha anunciado el Sector Aéreo de FeSMC UGT Galicia, que valora "positivamente" esta decisión y confía en que el diálogo permita encauzar el conflicto laboral.

Según explica el sindicato, la apertura de esta mediación supone "un primer paso necesario" para abordar las causas que llevaron a la plantilla a iniciar un proceso de movilización, motivado por meses de sobrecarga, falta de medios y condiciones de trabajo que califican de insostenibles.

UGT considera que esta vía negociadora debe permitir "abrir un espacio de diálogo real" con la empresa, con el objetivo de lograr mejoras en las condiciones laborales del personal del aeropuerto coruñés. Como muestra de “buena voluntad y compromiso con el diálogo", el sindicato ha decidido suspender las convocatorias de huelga mientras avanzan las conversaciones.

No obstante, advierten que la suspensión es solo temporal y que seguirán "vigilantes y plenamente comprometidos con la defensa de los derechos laborales, la salud y la dignidad de la plantilla".

La plantilla, "agotada y sobrecargada"

UGT subraya que los trabajadores llevan meses denunciando la situación y que la paciencia está "al límite". Por ello, el sindicato advierte de que no dudará en retomar las movilizaciones si no se producen avances reales que den respuesta a sus reivindicaciones.

Para la organización, la vía del diálogo es la más adecuada para resolver el conflicto, pero insisten en que el acuerdo final debe ser "justo y satisfactorio para todas las partes".