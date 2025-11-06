Sancionado un surfista en A Coruña por meterse en el mar con alerta naranja

Imagen de archivo de la playa del Orzán de A Coruña con fuerte oleaje y ciudadanos paseando. Enrique Romanos Tardío

La alerta naranja por temporal costero activada desde este martes 4 de noviembre mantiene cerradas las playas, los parques y las áreas infantiles de A Coruña. Aunque la meteorología tan adversa conlleva riesgos, siempre hay alguien que los asume con la desobediencia de las medidas de seguridad. Como algún surfista atrevido.

La Policía Local ha tenido que sancionar este jueves a un aventurero de las olas que hizo caso omiso del cierre de los arenales del Paseo Marítimo de la ciudad y se introdujo en el mar para hacer deporte.

Sobre las 11:00 horas una patrulla policial se acercó a la fuente de los surfistas del Paseo para comprobar si las playas, aún cerradas por alerta naranja con un cordón policial, estaban vacías. Un agente bajó hasta la arena al advertir que entre las olas había un deportista, el cual salió del agua a toda prisa al ver al policía sin atender a sus requerimientos de que se detuviese.

Otro agente permaneció en el Paseo, al que regresó el surfista por otro acceso desde la playa. Los policías volvieron al vehículo, encendieron luces y sirena y circularon por la calzada hasta dar alcance al bañista, al que identificaron.

Según fuentes municipales, el surfista no fue detenido sino multado por meterse en el mar con alerta naranja en el litoral.

Este lunes, antes de que el clima empeorase en Galicia, numerosos surfistas bajaron por la mañana hasta las playas coruñesas de Orzán y Matadero para evadirse entre las olas. Quizá lo hicieron dado que en los días siguientes el paso a los arenales iba a estar cortado. Alguno con muchas ganas de hacer surf pese al temporal evitó las medidas de seguridad y este jueves se metió en el mar.

Las autoridades locales y autonómicas siempre recuerdan la importancia de mantenerse alejado de la línea costera y de paseos marítimos en situaciones de alerta por temporal, por lo que piden a los ciudadanos que extremen las precauciones al aire libre.