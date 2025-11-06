Quince candidatos aspiran a redactar la transformación de los muelles de A Coruña

Un total de 15 propuestas compiten por elaborar el plan maestro de Coruña Marítima, el documento del que saldrá en los próximos dos años el diseño de la futura fachada marítima de A Coruña.

Esta es la cifra definitiva de aspirantes que se conoce a partir de la repetición de la licitación del proyecto, cuyo plazo de un mes finalizó ayer miércoles. En los próximos días se reunirá la Mesa de Contratación, que procederá a la apertura de la documentación general presentada y a la identificación de las empresas y uniones temporales de empresas (UTE) participantes.

Ahora los tiempos son estos: se abre un plazo de dos meses durante el que se procederá a seleccionar los cinco finalistas, de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego, y en la valoración se priorizará la excelencia técnica frente al volumen de proyectos realizados; elegidos esos cinco proyectos, en un período de cinco meses se prepararán las propuestas.

De cada oferta se evaluará su calidad técnica, funcionalidad, aspectos ambientales y aspectos económicos. De esta evaluación saldrá la adjudicataria del máster plan y en ese momento se conocerá la maqueta de todo el proyecto.

El equipo ganador dispondrá a partir de entonces de un año para desarrollar el plan director del proyecto Coruña Marítima, así como todos los anexos y documentos complementarios que figuran en las bases.

Más participación

Los recursos contra el concurso inicial presentados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), la Escuela de Arquitectura de A Coruña y un grupo de profesionales locales a título individual fueron estimados por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que obligó a que se revisaran algunos requisitos de solvencia que aparecían en los pliegos originales.

Los recurrentes denunciaron que las bases restringían la participación dando prioridad a arquitectos internacionales y que hubieran desarrollado proyectos en ciudades de 150.000 habitantes y en edificios dotacionales con presupuestos de a partir de 100 millones de euros. La Autoridad Portuaria de A Coruña optó por repetir el proceso de licitación modificando los pliegos y rebajando las exigencias con el fin de que pudiesen participar más empresas y profesionales.

El proceso mantiene los plazos previstos, según resaltaron en septiembre pasado el presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, y el concejal de Planificación Estratégica, José Manuel Lage. Habrá que esperar un año, hasta el último trimestre de 2026, para conocer al adjudicatario del máster plan portuario, siempre que no surjan recursos administrativos.

Será después, a lo largo de 2027, cuando el documento esté terminado y recoja cómo será la reordenación de los espacios que abarcan los muelles interiores de A Coruña, así como las inversiones que se deberían llevar a cabo para las actuaciones previstas, que afectarán a servicios, movilidad, infraestructura, vivienda, pesca y otras actividades económicas.

Las bases del nuevo concurso establecieron que los equipos que concurran a la elaboración del plan maestro deben ser multidisciplinares, con perfiles en materia de urbanismo, arquitectura, paisajismo, movilidad, hidrología o ferrocarriles.

El adjudicatario también tendrá que elaborar documentos como la nueva Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, el Plan Especial del Puerto y la modificación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).

El importe de la licitación del plan maestro ha sido de tres millones de euros, financiados por las seis administraciones que impulsan el proyecto: Xunta de Galicia, Ayuntamiento de A Coruña, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Puertos del Estado, ADIF y la Autoridad Portuaria de A Coruña.