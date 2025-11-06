El pleno de A Coruña aprueba congelar los impuestos y las tasas municipales para el 2026

El pleno de A Coruña ha aprobado este jueves, en sesión ordinaria, la congelación de las tasas municipales para el año 2026. Este fue uno de los primeros puntos abordados en la sesión, con modificaciones relativas al servicio de la red de alcantarillado, la ampliación del equipamiento de bomberos, los servicios de los museos o las instalaciones culturales, educativas y de ocio.

"Avanzamos para a consolidación dunha política fiscal xusta que busca o xusto equilibrio entre a necesidade de recursos económicos, cunha política fiscal que non penalice nin ás clases traballadoras nin á maioría de coruñeses e coruñesas", declaró el portavoz del gobierno municipal, José Manuel Lage.

El freno a la subida de las tasas cuenta con una excepción: el servicio de ayuda a domicilio. En este sentido, Lage detalló que "non varían as tarifas pero si os baremos, non porque o así o decidira este goberno, senón por insistencia da Xunta" en relación a la normativa autonómica que regula estos servicios por la que "facemos unha adaptación para cumprir coa legalidade".

Por su parte, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, coincidió en señalar que "la Xunta segue empeñada en cargar nas costas dos concellos o custo de competencias autonómicas. O BNG é partidario de eximir do copago a todas as persoas que ingresen menos do IPREM e introducir máis tramos. Cal é o problema? As directrices da Xunta non o permiten". En esta línea, el nacionalista señaló al grupo del PP municipal por criticar esta subida mientras gobierna en el Ejecutivo gallego.

Desde la bancada popular, el portavoz Miguel Lorenzo aludió al origen de la norma autonómica en "el bipartido. La orden que regula el servicio es del señor Quintana (portavoz nacional del BNG hasta 2009 y vicepresidente de la Xunta) y la competencia de la dependencia es municipal". Al respecto, en el turno de réplica, Jorquera recordó que "o PP leva na Xunta desde 2009".

Negociación de los presupuestos

Esta congelación de las tasas municipales supone el primer punto de acuerdo entre el PSOE y el BNG en las negociaciones para los presupuestos del 2026 que comenzaron el pasado 29 de septiembre y con las que, como apuntó el portavoz socialista, "pensamos nun orzamento progresista, que de resposta ás necesidades dos barrios, que dinamice a economía e para manter e mellorar a protección social".

En su intervención, Jorquera también valoró positivamente el avance de las conversaciones y explicó el apoyo de los nacionalistas a la no subida de impuestos porque "a política fiscal que defende o BNG non é a que practica a Xunta de Galicia, con rebaixas que benefician as rentas máis altas mentres que os investimentos na cidade son raquíticos", criticó, citando los retrasos en el CHUAC o recortes en Educación y Sanidad.

Así, los motivos que esgrimen los nacionalistas para apoyar esta congelación de las tasas se basan en las actualizaciones ya efectuadas en el 2024 y la de la tasa de basuras, aprobada el pasado 2 de octubre. Para el próximo año la cantidad llegará a los 60,98 euros más la parte variable.

Mejoras en el equipo de bomberos y otras ordenanzas

Frente a la congelación de las tasas, José Manuel Lage defendió que esto no se traducirá en un empeoramiento de los servicios ya que "mantemos o nivel de investimento previsto". Para ello apeló a una mejora en la gestión municipal ampliando la capacidad de recaudación.

Así, en la sesión de este jueves se aprobaron modificaciones menores relativas a las ordenanzas fiscales de algunos servicios de la ciudad, como el de extinción de incendios, con el que se cambia la contribución de las empresas aseguradoras. Esto permitirá mejorar sus infraestructuras y equipamientos con la mejora del parque de Agrela o el nuevo puesto de mando de emergencias, como ya se aprobó en la Xunta de Goberno Local.

Lage calificó el servicio de emergencias de A Coruña como un "exemplo" en Galicia, en un momento en el que Santiago cuenta con su equipo de bomberos bajo mínimos por falta de personal.

Otras ordenanzas fiscales que se modificaron ajustaron a la baja los precios de los museos de la ciudad, así como por la utilización de instalaciones culturales, educativas y de ocio de titularidad municipal. Además, se ha aprobado la contribución por la prestación de los servicios de la red de alcantarillado, que repercutirá en los municipios limítrofes que hagan uso de ella, como ya tuvo que pagar A Coruña por el uso de la red de Culleredo en Valaire y O Carón.

El PP defiende la bajada de impuestos

Durante su intervención, Miguel Lorenzo criticó las subidas de impuestos del 2024 así como la de la tasa de basura de este año, señalando que "no digan que congelan los impuestos, cosa que no es cierta, porque están subiendo impuestos y tasas. No se están bajando los impuestos, que es lo que habíamos pedido".

"Votamos en contra porque queremos bajarlo y se puede hacer", afirmó, citando los 12 años en los que el Concello de Pontevedra ha mantenido congeladas las tasas.

Frente a una subida generalizada de los precios con la que "no se resiste más", Lorenzo criticó una mala ejecución de lo recaudado que, para el PP, no se está trasladando a mejoras en la ciudad en materia de seguridad, limpieza, vivienda o actuaciones en los barrios. "No saben gestionar lo que recaudan", espetó, pidiendo "menos impuestos y más gestión, más servicios, más bienestar y más futuro para los coruñeses".