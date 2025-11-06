El renovado mercado de Monte Alto, en A Coruña, entrará en servicio en diciembre

El nuevo mercado municipal de Monte Alto, en A Coruña, entrará en servicio en diciembre. La previsión del ayuntamiento es que los placeros puedan incorporarse a lo largo de la segunda quincena del mes. Así lo ha informado este jueves el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, durante la sesión plenaria celebrada en María Pita.

Después de más de dos años, el barrio coruñés recuperará en su emplazamiento habitual su plaza de abastos construida inicialmente en la década de los años 80. El mercado ya vivió una primera reforma en el año 2006. Ahora, casi 20 años después, otras obras dotarán de una nueva cara al mercado municipal.

La rehabilitación del mercado cuenta con una inversión de más de 10 millones de euros, cofinanciados con Fondos PIREP. Las placeras llevan dos años atendiendo a clientes en un mercado provisional situado a unos 600 metros del mercado permanente; una distancia que ha tenido incidencia directa en la clientela.

El Gobierno local prevé que puedan estar de vuelta en el ya renovado mercado de Monte Alto durante la segunda quincena de diciembre.

Así será el nuevo mercado de Monte Alto

Las obras de renovación del mercado de Monte Alto, licitadas en junio del 2022 a la UTE de Pracer Servizos e Obras y Xestión Ambiental de Contratas, acabarán a final de este mismo año. El resultado de la intervención dará lugar a 20 puestos ampliados y que han sido proyectados en colaboración con las propias placeras. Con un diseño abierto y diáfano, se podrán ver todos los puestos y los productos de manera más clara y visible.

Así será el mercado municipal de Monte Alto. Concello de A Coruña

En la parte inferior se situará un supermercado y, además, habrá un parking subterráneo con 111 plazas disponibles, algunas de ellas en alquiler. También se duplicará el espacio dedicado a una escuela infantil que contará con un patio interior de 400 metros cuadrados.

El alumnado volverá el próximo curso

Las obras del mercado también conllevaron la rehabilitación y ampliación de las dependencias de la escuela infantil municipal de Monte Alto, trabajos que estarán también terminados a mediados del próximo mes.

El Concello da Coruña señala en una nota que, atendiendo a la solicitud del equipo de profesionales de la escuela, las niñas y niños volverán a la EIM de Monte Alto el próximo curso, terminando el actual en la EIM Luis Seoane. De esta forma, se busca no obstaculizar el desarrollo y la planificación de la actividad para los más pequeños, así como facilitar el traslado del personal docente en tiempo y forma.

De forma paralela a esta última fase de trabajos en el edificio del mercado municipal, está previsto que la próxima semana comiencen las obras de adecuación que ejecutará la empresa concesionaria del supermercado en los bajos inferiores que ocupará frente a la calle Forcarei. La previsión es que esta intervención dure seis meses.