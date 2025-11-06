Una hamaca en el tejado de un edificio de A Coruña moviliza a los bomberos. @bombeiroscoruna

Los bomberos de A Coruña se desplazaron este jueves hasta la calle Tinajas para retirar una hamaca del tejado de un edificio. Los efectivos acudieron al lugar a las 12:17 horas tras haber sido alertados de la presencia del elemento, "sin saber su procedencia".

Los bomberos desplazados usaron una autoescalera para poder acceder a la cubierta y retirar el elemento. Hasta el lugar se desplazaron cuatro profesionales en dos vehículos.

Más allá de esta intervención, los bomberos acudieron a las 09:46 horas a O Martinete para amarrar dos cables de fibra que se habían caído a la vía pública. Los efectivos los ataron a un poste después de que se desprendiese de un anclaje de la pared de una casa.

Poco después, a las 10:20 horas, tuvieron una intervención en la calle Simón Bolivar, donde revisaron una cornisa de la que se habían caído varios trozos de recebo debido a la humedad.