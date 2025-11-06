Ofrecido por:
Arteixo (A Coruña) cortará el suministro de agua el martes: estas son las calles afectadas
Afectará a los vecinos de cinco calles del municipio entre las 9:00 y las 11:00 horas de la mañana
El próximo martes se producirá un corte de suministro que afectará a usuarios del servicio de abastecimiento de agua del municipio de Arteixo (A Coruña). Entre las 9:00 y hasta las 11:00 horas de la mañana del 11 de noviembre, los vecinos que residan en las siguientes calles deberán limitar su uso de suministro durante las dos horas señaladas.
- Calle Santiago de Compostela
- Calle Laracha
- Calle Ribadeo
- Calle Ferrol
- Calle Devesos - Avenida de Nostián
Desde el Concello de Arteixo aconsejan a los ciudadanos que residan en cualquiera de estas calles que "no utilicen electrodomésticos, como lavadoras y lavavajillas". Y ruegan que "vigilen que ninguna de las llaves quede abierta para evitar posibles pérdidas innecesarias de agua durante el restablecimiento del servicio".