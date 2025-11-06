Arteixo (A Coruña) cortará el suministro de agua el martes: estas son las calles afectadas

El próximo martes se producirá un corte de suministro que afectará a usuarios del servicio de abastecimiento de agua del municipio de Arteixo (A Coruña). Entre las 9:00 y hasta las 11:00 horas de la mañana del 11 de noviembre, los vecinos que residan en las siguientes calles deberán limitar su uso de suministro durante las dos horas señaladas.

Calle Santiago de Compostela

Calle Laracha

Calle Ribadeo

Calle Ferrol

Calle Devesos - Avenida de Nostián

Desde el Concello de Arteixo aconsejan a los ciudadanos que residan en cualquiera de estas calles que "no utilicen electrodomésticos, como lavadoras y lavavajillas". Y ruegan que "vigilen que ninguna de las llaves quede abierta para evitar posibles pérdidas innecesarias de agua durante el restablecimiento del servicio".