Rey celebra que Rivas dirija Plan Estratéxico 2030-2050 de A Coruña: "Estoy contenta de que aceptase el reto"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha confirmado este miércoles que la Xunta de Goberno Local ha dado luz verde al nombramiento de María Rivas López como nueva directora del Plan Estratéxico 2030-2050 de A Coruña. La regidora ya había confirmado que Rivas formaría parte del Gobierno local después de que fuese relevada como sudelegada del Gobierno en A Coruña por el exrector Julio Abalde el pasado mes de septiembre.

Así, Rivas será la encargada de pilotar la primera fase del Plan Estratéxico 2030-2050, que durará 16 meses e irá avanzando en las mejoras que necesita la ciudad. "María Rivas será la directora del plan, que contará con un comité asesor y diferentes comités técnicos en los que desarrollarán esos trabajos para diseñar mediante encuentros colectivos e individuales lo que va a ser la A Coruña del futuro", explicó Inés Rey.

La regidora señaló que la ciudad afronta su segunda gran modernización, por lo que el Plan Estratéxico deberá ahondar en "retos tan importantes" como la sostenibilidad ambiental, la vivienda y el futuro desarrollo de la fachada marítima interior, entre otros.

La alcaldesa explicó que este ha sido uno de los asuntos más especiales de esta Xunta de Goberno para ella: "Darle la bienvenida a mi equipo a María y agradecerle su voluntad de sumar su implicación con el proyecto de ciudad. Ella pilotará este plan estratégico con toda su experiencia a nivel profesional e institucional. Son cuestiones a destacar para este reto, más allá de su probada cualificación profesional y su inmensa calidad humana, características muy necesarias que hay que destacar y valorar".

"Estoy contenta porque María aceptara el reto que le propuse y que se incorpore a la dirección del Plan Estratéxico", concluyó la regidora en respuesta a los medios durante la rueda de prensa posterior a la XGL celebrada este miércoles.

Coge el mando tras la renuncia de Pardo de Vera

El Concello da Coruña había designado de forma inicial a la ex secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, como directora del Plan Estratéxico 2030-2050. La ex presidenta del administrador ferroviario Adif, sin embargo, renunció al cargo cinco meses después del anuncio, en octubre de 2024, tras haber sido relacionada con el fondo Ginkgo Advisor, encargado de la regeneración de As Xubias.

Pardo de Vera explicó en ese momento que tomaba tomado la decisión de "no materializar" su "participación en la forma inicialmente prevista" ni en el Plan Estratégico de A Coruña ni tampoco en el proyecto Coruña Marítima, que determinará la reordenación de los muelles urbanos para "evitar controversias políticas artificiales" que "afectan al progreso del plan".

Así, la ex secretaria de Estado de Transportes selaño que circulación de "acusaciones infundadas" y "noticias falsas" sobre ella y su actividad en los meses previos contribuyeron a que decidiese renunciar a liderar el Plan Estratégico, tras haberlo consultado con la alcaldesa de la ciudad. Pardo de Vera negó, además, seguir percibiendo una compensación por el cargo público que había dejado en Transportes.

"No estoy dispuesta a que estas maledicencias sigan afectando al equipo de gobierno y a mí misma", dice Pardo de Vera. "Es una pena que el debate público sobre un proyecto tan importante [el Plan estratégico] haya sido desvirtuado por intereses partidistas locales, cuyo objetivo parece ser entorpecer las grandes ambiciones que tiene para la ciudad su equipo de gobierno", se lamentaba.

Ahora, poco más de un año después, María Rivas coge el mando del Plan Estratéxico 2030-2050 de A Coruña. Rivas fue subdelegada del Gobierno en A Coruña hasta septiembre de 2025, cuando el diputado socialista y exrector de la Universidade da Coruña, Julio Abalde, pasó a ocupar el puesto: "Os anuncio que en breve inicio nueva etapa en el concello de A Coruña, mi casa. Cierro otra maravillosa en la Subdelegación del Gobierno. Con ilusión y compromiso me incorporo al proyecto de presente y futuro de la alcaldesa Inés Rey".

"He afrontado el cargo con compromiso, con lealtad institucional y total colaboración por un objetivo común el progreso de las personas, de la provincia y de Galicia", aseguró la nueva directora del Plan Estratéxico en su comparecencia de despedida. En aquel momento, informó de que regresaba a su puesto como funcionaria, aunque se daba por hecho que en el futuro desempeñaría un papel más relevante, tal y como ha confirmado el nombramiento de la XGL de este miércoles.